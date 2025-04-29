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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.25 19:30

Цены в Мурманской области в марте выросли больше, чем в целом по России

Цены в Мурманской области в марте выросли на 1,4% к февралю. Больше всего за месяц подорожали услуги и продовольствие, чуть менее – непродовольственные товары.

Из-за исчерпания запасов прошлогоднего урожая магазины перешли на более дорогие импортные поставки овощей. В результате в марте выросли цены на капусту, морковь, картофель и свеклу. В то же время яйца второй месяц подряд дешевели, потому что российские фабрики увеличили производство.

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на смартфоны.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Цены в Мурманской области в марте выросли больше, чем в целом по России. Основная причина – повышенный спрос из-за роста турпотока. В прошлом месяце в Мурманской области проводили крупные спортивные мероприятия. Это, в частности, повысило спрос на проживание в санаториях, в результате – цены на них существенно выросли. В целом годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 10,4%. В годовом выражении цены в среднем по России всё ещё растут темпами заметно выше 4%. Это объясняется тем, что спрос в экономике пока продолжает расширяться быстрее, чем возможности производства. Для того чтобы инфляция устойчиво снижалась, необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Банк России нацелен на возвращение инфляции к 4% в 2026 году».

 

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