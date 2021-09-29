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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.21 19:30

Церемония награждения победителей конкурса грантов прошла в центре социальной поддержки населения Мурманска

С чем у вас ассоциируется сёрфинг? Тропические острова, загорелые туристы, беззаботность и яркие купальники… Это традиционная картинка, возникающая в голове у многих. Но рассекать водную гладь на доске можно и в наших северных широтах. Разрушить все стереотипы решила предприниматель из Мурманска Александра Низовец, которая два года назад, почти в самый разгар пандемии, начала развивать свой бизнес – «Арктический Sup серфинг». И это не просто новый вид туризма, а настоящая школа водного спорта. 

Александра Низовец, руководитель проекта «Арктический Sup серфинг»: «Вы приезжаете в тёплые страны и видите, что все катаются, никто не боится, берут доску и уплывают. Здесь мы делаем акцент на то, что у нас в команде сертифицированные инструктора. Мы можем не просто поставить человека на доску, но и научить его правильно грести, дать базовые основы безопасности на воде».

Уникальный проект арктического сап серфинга оценили по достоинству и предоставили городских властей, поддержав начинание бизнесвумен грантом. Финансовую поддержку получила не только Александра Низовец, но и 11 других молодых предпринимателей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В Мурманской области предприняты беспрецедентные меры поддержки малого бизнеса. Это касается, безусловно, региональных мер поддержки, плюс федеральные меры поддержки и муниципалитет старается помогать. Самое главное не те гранты, которые получают и в этом году, и в прошлом. Мы видим, что гранты дают эффект. Бизнес, который получал гранты, уже работает, тот бизнес, который получает гранты сейчас, расширит возможности и запустит проекты в 2022 году, может, и в этом году».

Чествовали не только молодых предпринимателей. С ноября 2011 года по инициативе администрации города Мурманска действует социальная программа «Городская карта поддержки». Её цель - обеспечение льготных категорий граждан товарами и услугами по доступным ценам.

За большой вклад в социально-экономическое развитие города Мурманска организациям-партнёрам «Городской карты поддержки» были вручены благодарственные грамоты.

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