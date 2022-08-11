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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.08.22 19:30

Церемония открытия чемпионата профессионального мастерства в Мурманске началась с выступления этнического ансамбля «DrumTamTam»

В конгресс-отеле «Меридиан» Мурманска состоялась торжественная церемония открытия I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям.

В конгресс-отеле «Меридиан» Мурманска состоялась торжественная церемония открытия I Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям.

После волонтёры по очереди вынесли флаги Арктических регионов, а также флаг чемпионата. Что касается соревнований, то в  них примут участие девять субъектов Арктической зоны – это Мурманская и Архангельская области, Республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Ненецкий и Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, а также Красноярский край. Организаторами чемпионата выступают Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительство Мурманской области.

Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Современная Арктика – это уникальный, развивающийся регион с широкими возможностями для самореализации в различных сферах. Калейдоскоп профессий, в которых предстоит проявить себя участникам соревнований, показывает на сколько многогранна и интересна это территория нашей страны».

Также с приветственным словом к молодёжи обратился губернатор Мурманской области Андрес Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вы, те самые настоящие северяне, которые сильные, профессиональные и по-настоящему эмоциональные люди, любящие свою землю и любящие свою профессию».

Программа I Чемпионата включает соревнования по 15 компетенциям, необходимых для работы в регионах Арктической зоны, в том числе «Эксплуатация судов водного транспорта», «Геопространственные технологии» и «Животновод (оленевод)». В связи с устойчивым ростом интереса к арктическому туризму, культуре и традициям Крайнего Севера конкурсанты продемонстрируют мастерство в таких направлениях как «Народные промыслы коренных народов Арктики», «Национальная кухня» и «Резьба по дереву и кости». Также в чемпионат включены направления «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные работы» и «Электромонтаж».

Завершилась церемония открытия игрой на этнических инструментах и рисованием на песке северной природы. Напомним, чемпионат северных профессий продлиться в нашем регионе до 14 августа.

 

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