Церемония открытия нового сквера стала праздником не только для жителей Первомайского района, но и для всего города

Именно в нём теперь увековечили память героя, контр- адмирала Александра Шабалина.

Посреди рябиновой аллеи бюст Александра Шабалина смотрится величаво и торжественно, а символы мореплавания – якоря возле постамента, также задают особый тон новому городскому скверу. Трудно поверить, что буквально несколько месяцев назад здесь не было ничего кроме заброшенного пустыря.

А сейчас на этом месте собрались жители города, чтобы принять участие в открытии долгожданного культурного объекта. Это событие не состоялось бы без активного участия горожан, которые проголосовали за дизайн-проект благоустройства этой территории в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Я хочу поблагодарить горожан, которые 18 марта приняли решение по реконструкции сквера, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Конечно, у нас предстоит большая работа впереди, почти 20 объектов, которые ещё нужно облагородить. Но мы с этой работой справимся, будем потихонечку двигаться.

При проектировании сквера были учтены предложения и пожелания жителей города, например, сохранили березовую рощу, установили камеры наблюдения, а для посетителей сделали небольшую парковку.

- Открытие парка, сквера, аллеи для меня всегда праздник, - признаётся Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». - Самое главное теперь достучаться до мурманчан и гостей города, чтобы не ломали ничего. Это для них мы делаем!

А ещё в парке планируется установить детскую площадку, чтобы здесь могли проводить время не только взрослые, но и малыши. 15 сентября в рамках акции «Зелёный рекорд» в сквере высадят 20 молодых саженцев северной рябины.