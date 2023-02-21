Церемония передачи высшей государственной награды родным старшего прапорщика Дениса Васильченко состоялась в штабе Северного флота

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев и глава региона Андрей Чибис в преддверии Дня защитника Отечества передали в Североморске семье старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего во время специальной военной операции, Золотую Звезду Героя Российской Федерации.

Денис Сергеевич Васильченко родился в посёлке Ясная Поляна Ташлинского района Оренбургской области. В специальной военной операции он принимал участие с начала марта 2022 года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной Арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. 19 октября прошлого года старший прапорщик Денис Васильченко, отражая контрнаступление, героически вступил в бой с превосходящими силами противника, уничтожил 2 танка и 18 боевиков. Во время боя позицию, которую занимал военнослужащий, практически в упор расстрелял вражеский танк. Получив множественные ранения, старший прапорщик из последних сил выстрелил из гранатомёта, выведя из строя боевую машину, после чего от полученных ран скончался.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, старшему прапорщику Денису Сергеевичу Васильченко Указом Президента Российской Федерации посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Церемония передачи высшей государственной награды родным старшего прапорщика состоялась в штабе Северного флота. Участие в ней приняли и сыновья героя, которые решили пойти по стопам отца и стать военными.