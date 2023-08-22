Церемонию вручения паспорта в Полярном приурочили ко Дню Государственного флага Российской Федерации

Новые права, обязанности и, конечно, документ – добавились гражданам Российской Федерации, которым в этом месяце исполнилось 14 лет. В торжественной обстановке полярнинцам вручили паспорта. Акцию «Мы граждане России» провели участники организации «Движения Первых» в честь государственного праздника – Дня флага.

Аккуратными, витиеватыми или, наоборот, размашистыми, строгими, но первыми, – такими подписями, как в паспортах, юным жителям Полярного, которым исполнилось 14 лет, придётся не раз подтверждать свою личность.

Лиза за своим первым взрослым документом приехала из Тульской области. Девушка прописана в Полярном, поэтому спустя пять лет пришлось вернуться на малую родину. В торжественной обстановке она и ещё несколько ребят получают паспорт гражданина Российской Федерации.

Елизавета Журавлёва, Тульская область: «Чувствую себя немного старее».

Акция приурочена к важной дате - ко Дню российского флага, об этом при входе напомнили волонтёры. Представители «Движения Первых» уверены, что возможность в торжественной обстановке получить первые паспорта должны быть у всех ребят. Памятных или государственных дат, к которым можно приурочить такой праздник, в каждом месяце достаточно, не стоит ограничиваться Днём России или Днём Конституции.

Евгения Друзьяк, ведущий специалист по организации работы в ЗАТО Александровск РДДМ «Движение Первых»: «Безусловно, когда мероприятие проводится в торжественной обстановке, с нашими государственными символами, в присутствии родных, близких, то это влияет на моральное состояние, это их впечатляет, вдохновляет. Надеемся, что это привнесёт нотку патриотизма в их жизни и они будут достойными гражданами Российской Федерации».

Вместе с паспортом у ребят появляется и ряд новых прав, например, можно работать в свободное от учёбы время, например, на каникулах, управлять велосипедом при движении по дорогам, участвовать в молодёжных объединениях. Вместе с тем возрастают обязанности и ответственность за совершаемые поступки.

Розалина Балакина, г. Полярный: «Я могу ездить в Мурманск, например».

Ребята с удовольствием разглядывают ламинированные странички, проводят пальцами по углублениям от собственной подписи, запоминают серию и номер документа, критически оценивают свои фотографии. Как правило, не всем фотокарточки на паспорт приходятся по вкусу.

Виктория Косиди, г. Полярный: «Потому что это первый раз: волнительно. Вторая будет лучше».

Чтобы закрепить впечатления о событии, а заодно рассказать об истории российского флага, для ребят провели викторину. И, конечно, подарили подарки – обложки для документа, подтверждающего личность гражданина страны.