Церкви принимают меры в борьбе с коронавирусом

В православных храмах Мурманской области продолжаются богослужения. В РПЦ учитывают санитарно-эпидемиологические нормы и требования, а верующие, которые посещают приходы, могут чувствовать себя в безопасности.

Всего в инструкции, созданной епархиальным управлением, содержится более 20 пунктов, касающихся правил гигиены для защиты от коронавируса. Согласно им, будут обрабатываться обрядовые ложки после каждого причастия, использоваться перчатки при раздаче просфор. В приходах нашего региона все эти требования соблюдаются.

Иерей Игорь Зуев, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора: «Самое главное, что нами делается: раствором дезинфицируются иконы, все поверхности, к которым может прикоснуться человек, проветриваются помещения, чтобы попить святой воды - используется одноразовые стаканчики».