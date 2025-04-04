В Мурманской области учреждён почётный знак «За оказание помощи и поддержки участникам специальной военной операции «СВОих не бросаем»В Мурманской области закончилась климатическая зима
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.25 19:30

Чаепитие с ректором, или Встреча с талантливой спортсменкой

Вариант мероприятия может быть разным в зависимости от взгляда на него. Но совершенно уверенно можем сказать, что причина визита конькобежки Ксении Коржовой к ректору Мурманского арктического университета была очень значимой.

Ксения Коржова из Оленегорска занимается конькобежным спортом с 7 лет. В него она пришла благодаря подарку на Новый год. Красивые новенькие коньки стали стимулом выйти на лёд.

Ксения Коржова, чемпионка России по конькобежному спорту, воспитанница спортшколы «Олимп» в Оленегорске: «У меня спорт на всю жизнь. Именно этот вид спорта на данный момент времени и на ближайшее будущее для меня остаётся основным».

За плечами девушки участие в различных российских и международных соревнованиях, в том числе дважды в Кубках мира. Также Ксюша дважды устанавливала рекорды России на дистанциях 1,5 и 3 километра среди девушек старшего возраста.

Ксения Коржова, чемпионка России по конькобежному спорту, воспитанница спортшколы «Олимп» в Оленегорске: «Горжусь я, наверное, не достижениями, а тем, как я себя чувствую во время этого всего. Как я этого достигаю. Горжусь именно путём, а не самой наградой. Потому что награда уже - следствие этого пути. Горжусь своим упорством и верой в лучшее».

Несмотря на загруженный график, Ксения увлекается и другими видами спорта - путешествует, много читает и вяжет. В планах оленегорской конькобежки попасть на Олимпиаду, но это в будущем, а пока надо учиться. Сейчас Ксюша на первом курсе факультета физической культуры и спорта в МАУ.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического университета: «Мы ваши потом все медали сфотографируем, со всеми призами ваше фото повесим на стенку. И будем гордиться. Это хорошо. Главное, чтобы вы ещё учились».

Встреча с ректором Ириной Шадриной была очень волнительной. Ведь на ней студентка делилась не только своими успехами в спорте, но и рассказала про учебу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:35«Цена победы». Документальный фильм (12+)00:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:00«Хармс». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах нашего региона в лидерах по росту цен свежая белокочанная капуста, яблоки и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар потерял почти 11 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Маленькая квитанция за ЖКУ, но большие долги, или Как не оказаться в списках судебных приставов-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»