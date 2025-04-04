Чаепитие с ректором, или Встреча с талантливой спортсменкой

Вариант мероприятия может быть разным в зависимости от взгляда на него. Но совершенно уверенно можем сказать, что причина визита конькобежки Ксении Коржовой к ректору Мурманского арктического университета была очень значимой.

Ксения Коржова из Оленегорска занимается конькобежным спортом с 7 лет. В него она пришла благодаря подарку на Новый год. Красивые новенькие коньки стали стимулом выйти на лёд.

Ксения Коржова, чемпионка России по конькобежному спорту, воспитанница спортшколы «Олимп» в Оленегорске: «У меня спорт на всю жизнь. Именно этот вид спорта на данный момент времени и на ближайшее будущее для меня остаётся основным».

За плечами девушки участие в различных российских и международных соревнованиях, в том числе дважды в Кубках мира. Также Ксюша дважды устанавливала рекорды России на дистанциях 1,5 и 3 километра среди девушек старшего возраста.

Ксения Коржова, чемпионка России по конькобежному спорту, воспитанница спортшколы «Олимп» в Оленегорске: «Горжусь я, наверное, не достижениями, а тем, как я себя чувствую во время этого всего. Как я этого достигаю. Горжусь именно путём, а не самой наградой. Потому что награда уже - следствие этого пути. Горжусь своим упорством и верой в лучшее».

Несмотря на загруженный график, Ксения увлекается и другими видами спорта - путешествует, много читает и вяжет. В планах оленегорской конькобежки попасть на Олимпиаду, но это в будущем, а пока надо учиться. Сейчас Ксюша на первом курсе факультета физической культуры и спорта в МАУ.

Ирина Шадрина, ректор Мурманского арктического университета: «Мы ваши потом все медали сфотографируем, со всеми призами ваше фото повесим на стенку. И будем гордиться. Это хорошо. Главное, чтобы вы ещё учились».

Встреча с ректором Ириной Шадриной была очень волнительной. Ведь на ней студентка делилась не только своими успехами в спорте, но и рассказала про учебу.