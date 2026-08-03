Часть городских муралов будет демонтирована во время капитального ремонта фасадов некоторых жилых домов в Мурманске

Капитальный ремонт коснётся зданий в разных округах города, в том числе и тех, которые ранее служили холстами для художников. Демонтаж отдельных муралов - вынужденная мера по требованиями безопасности и необходимостью продлить срок эксплуатации жилых зданий.

В списке на капремонт дома на улицах Лобова, Нахимова, Привокзальной и Сафонова.

При этом развитие паблик-арта в Мурманске на этом не остановится. Уличное искусство продолжит жить в рамках арктического фестиваля «РОСТ», который зародился именно в районе Роста, чтобы украсить город и обратить внимание на городскую среду и состояние домов.

За пять лет в Мурманске появилось 69 арт-объектов. Только в 2026 году, город украсили 12 новых монументальных оформлений, которые уже вписались в общественные пространства заполярной столицы.