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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.20 19:30

Часть мурманчан недовольна результатами ремонта двора по улице Зои Космодемьянской

Ремонт двора по улице Зои Космодемьянской почти закончен, но у жителей всё равно остаётся много вопросов и предложений, касающихся благоустройства этой территории. Выслушать их приехали депутаты и глава муниципального образования города.

Во дворе на улице Зои Космодемьянской произошли кардинальные изменения. Разбитая дорога теперь покрыта новым асфальтом, оборудована парковка и установлено новое освещение. А для местной ребятни обустроена яркая детская площадка с качелями и горками, на которой осталось закончить укладку тартанового покрытия.

Большинство жителей довольны переменами, но есть и те, кто категорически не согласен с общим проектом реконструкции.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Жильцы на общем собрании большинством голосов проголосовали за то, чтобы делегировать полномочия по согласованию проекта управляющей компании. Управляющая компания проект согласовала. Что теперь происходит? Происходит то, что люди, которые не участвовали в общем собрании, те, кто не видел проект или не ознакомился с ним в свое время, не согласны с тем, что проект осуществлён именно в том виде, в котором он есть уже в законченном производстве работ».

Глава муниципального образования предложил недовольным жителям составить список своих требований и принести их ему на рассмотрение. Но впредь, посоветовал он мурманчанам, внимательнее относиться к согласованию плана и отстаиванию своих интересов. Делать это надо не в последний момент, когда работы уже подходят к концу, а заранее.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Если что-то не так, все вопросы решаются с управляющей компанией, с администрацией города. Вы знаете, что у нас есть организация «Новые формы управления» – это учреждение, которое помогает как раз вот в этих хозяйственных вопросах».

А городская власть поможет составить исковое заявление от тех собственников, которые не согласны с проделанными работами.

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