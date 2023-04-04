Части жителей Мурманской области будет произведён перерасчёт за общедомовые ресурсы

Распределения долгов неплательщиков между жильцами не будет.

С первого апреля 2023 года в регионах России производится ежегодный перерасчёт платы за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном доме - это освещение подъездов, чердаков, подвалов, работа лифтов, уборка мест общего пользования, промывка инженерных систем. Жильцами оплачивается электричество и вода, которые используются для этих целей.

Решение о введении перерасчёта принято федеральным правительством и действует с 1 сентября 2022 года. В Мурманской области оно применяется во многих домах не первый месяц. Это дома, которые перешли на оплату электричества и воды «по факту». В домах, где такого решения не принято, в апреле производится перерасчёт за предыдущий год.

Измененная сумма появится только в одной квитанции, а в следующих будет указываться привычный размер платы до нового перерасчёта. Размер начислений можно посмотреть в квитанции за содержание и ремонт.