Частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата была доставлена в Мурманск в годовщину присвоения звания «Город-герой»

Лампады со священным пламенем отправили в разные муниципалитеты нашей области. Одной из локаций, где теперь горит «Вечный огонь», стал памятник Анатолию Бредову в Мурманске.

Памятник Анатолию Бредову – народный монумент, средства на который собирали всем городом. Фигура Героя Советского Союза с гранатой в руках навсегда застыла на центральном проспекте Мурманска. Идея установки памятника возникла по инициативе курсантов Высшего мореходного училища.

В преддверии 9 мая юнармейцы прошли торжественным маршем по проспекту Ленина и возложили цветы к памятнику Героя.

Сергей Тян, начальник мурманского отделения движения «Юнармия», депутат Совета депутатов города Мурманска: «В рамках акции «Вахта памяти» сегодня возложение цветов проводится нашим юнармейским отрядом города-героя Мурманска. Так как нашим детям не удалось пройти в военном параде, поэтому мы организовали для них такое мероприятие, где они тоже прошли по нашему проспекту Ленина строем, возложили цветы, отдали дань памяти».

Действительно, в этом году дети и подростки не будут участвовать в параде Победы. Усиленные меры безопасности в день главного праздника действуют по всей стране. Но мурманские юнармейцы удостоились другой чести, они разместили у монумента Анатолия Бредова лампаду с частицей Вечного огня.

Виктория Могила, заместитель главы города Мурманска: «Мы получили частичку от Вечного огня из Москвы, возложили цветы к нашему мемориалу Анатолия Бредова».

Основная лампада Вечного огня теперь будет храниться в главном Штабе «Юнармии» Мурманска.

Отметим, Огонь памяти передан во все населённые пункты воинской славы, морской доблести и города-герои. В этом году 9 Мая Вечный огонь пронесут по центральному проспекту Мурманска в колонне «Бессмертного полка».