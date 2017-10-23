Частичка Вечного огня теперь горит в высшей мореходке

В Мурманском государственном техническом университете открыли мемориал, посвященный 80-летию образования Краснознаменного Северного флота. По мнению руководства вуза, этот памятник послужит напоминанием курсантам о неразрывной связи морского и военного дела в Заполярье.

Теперь, глядя на экспозицию и новый мемориал «На северных рубежах России», студенты МГТУ смогут больше узнать об истории Краснознаменного Северного флота. И, возможно, после всерьёз задуматься о службе на флоте. К тому же, к этому есть и предпосылки, некогда востребованная военная кафедра, после 10-летнего перерыва в университете открылась вновь.

- В этом году курсанты проходили практику на крейсере, участвовали в параде ВМФ в Санкт-Петербургев и Кронштадте, - напомнил Сергей Агарков, ректор МГТУ.

- Мы должны знать историю родного флота, а задача моего поколения, передать вам, как он зарождался, что делал в годы Великой Отечественной войны, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Подогревать патриотические мысли о Родине в сердцах курсантов будет частичка Вечного огня, который взяли с сопки у памятника «Алёше».