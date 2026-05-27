Частицу Вечного огня мурманского «Алёши» отправили на хранение в Долину Славы

В скором времени мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» закроют на реконструкцию, поэтому потребовалось такое необычное мероприятие. Временным местом пребывания частицы Вечного огня станет Долина Славы.

Напомним, открытие памятника «Алёша» состоялось в 1974 году. Один из самых величественных монументов в стране уже больше пятидесяти лет привлекает внимание как местных жителей, так и гостей региона. Фигура советского солдата видна почти из любой точки города и напоминает о подвиге героев, которые так же, не покидая позиций, стояли на защите рубежей.

Уже на днях специалисты приступят к работам по обновлению мемориала, впервые за его полувековую историю.

Иван Лебедев, глава города Мурманска: «Я уверен, что эта работа пройдёт с частичкой каждого мурманчанина, и в 2028 году мы снова зажжём символ нашего города-героя здесь все вместе, ведь память – это самое ценное. Её нужно передавать из поколения в поколение».

А непривычные для конца весны погодные условия не стали препятствием для такого важного события.

Станислав Марков, участник СВО, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО по Мурманской области: «Принимаем участие мероприятии с удовольствием, пригласили членов Ассоциации ветеранов СВО. А погода наша любимая, северная она не мешает собраться нам вместе».

В торжественной церемонии забора частицы Вечного огня приняла участие Валентина Письменная, заслуженный учитель Российской Федерации. 50 лет назад она со своими учениками побывала на открытии мемориала.

Валентина Письменная, заслуженный учитель РФ: «С удовольствием мы вспоминаем это время с моими ребятами. Они 1977 года выпуска, им уже по 64 года. Это было очень интересно, необычно».

Частицу Вечного огня перевезут в Долину Славы. А с 29 мая территорию у памятника закроют на реставрацию.