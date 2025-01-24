Частные гаражи – объект пристального внимания инспекторов Госпожнадзора

В ЗАТО Александровск продолжаются профилактические визиты специалистов Государственного пожарного надзора к гражданам муниципалитета с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций.

В связи с ростом пожаров в гаражных кооперативов внимание специалистов сосредоточено на владельцах гаражей. Под пристальным вниманием сотрудников пожарной инспекции ЗАТО Александровск на этот раз – владельцы гаражей. Профилактические визиты связаны с чрезвычайными происшествиями именно в индивидуальных сооружениях.

Маргарита Мариничева, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «За текущий период 2025 года 75% пожаров произошло в индивидуальных гаражах, вместе с тем, за последние пять лет пострадало более двухсот подобных объектов, что по количеству пожаров занимает второе место среди прочих происшествий».

Статистика беспощадна. Буквально неделю назад в Полярном дотла сгорели два гаража, площадь пожара составила больше 30 квадратных метров, едкий дым от тления конструкций распространялся на много метров вокруг очага. Впрочем, в силах собственников таких строений соблюдать меры пожарной безопасности. Например, не оставлять без присмотра печное оборудование, а также обесточивать индивидуальное сооружение перед уходом.

Алексей Федонин, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «Не оставляйте транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков. При длительной стоянке автомашины отключайте электропроводку от аккумуляторной батареи».

Зачастую увеличение площади пожара, количества испорченного имущества и даже числа жертв, связаны с потерей времени пожарной бригадой, вынужденной маневрировать между неправильно припаркованными автомобилями.

Константин Усов, начальник пожарного караула СПЧ №8, г. Снежногорск: «Для успешного выполнения боевой задачи по ликвидации пожара необходимо беспрепятственное прибытие к месту пожара: это касается перекрытых проездов. Также исправное наружное водоснабжение в районе пожара. И, пользуясь случаем, напоминаю о правилах парковки для автомобилистов».

Не храните в гаражных боксах легковоспламеняемые материалы, не захламляйте его: чистота в гараже – залог безопасности.

Отметим, что существует также мера ответственности за неумышленный поджог, в частности, за неосторожное обращение с огнём, вызванное, например, забывчивостью хозяина о включенных электроприборах.