ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.25 19:30

Частные гаражи – объект пристального внимания инспекторов Госпожнадзора

В ЗАТО Александровск продолжаются профилактические визиты специалистов Государственного пожарного надзора к гражданам муниципалитета с целью предотвращения возникновения пожароопасных ситуаций.

В связи с ростом пожаров в гаражных кооперативов внимание специалистов сосредоточено на владельцах гаражей. Под пристальным вниманием сотрудников пожарной инспекции ЗАТО Александровск на этот раз – владельцы гаражей. Профилактические визиты связаны с чрезвычайными происшествиями именно в индивидуальных сооружениях.

Маргарита Мариничева, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «За текущий период 2025 года 75% пожаров произошло в индивидуальных гаражах, вместе с тем, за последние пять лет пострадало более двухсот подобных объектов, что по количеству пожаров занимает второе место среди прочих происшествий».

Статистика беспощадна. Буквально неделю назад в Полярном дотла сгорели два гаража, площадь пожара составила больше 30 квадратных метров, едкий дым от тления конструкций распространялся на много метров вокруг очага. Впрочем, в силах собственников таких строений соблюдать меры пожарной безопасности. Например, не оставлять без присмотра печное оборудование, а также обесточивать индивидуальное сооружение перед уходом.

Алексей Федонин, государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России» по пожарному надзору: «Не оставляйте транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков. При длительной стоянке автомашины отключайте электропроводку от аккумуляторной батареи».

Зачастую увеличение площади пожара, количества испорченного имущества и даже числа жертв, связаны с потерей времени пожарной бригадой, вынужденной маневрировать между неправильно припаркованными автомобилями.

Константин Усов, начальник пожарного караула СПЧ №8, г. Снежногорск: «Для успешного выполнения боевой задачи по ликвидации пожара необходимо беспрепятственное прибытие к месту пожара: это касается перекрытых проездов. Также исправное наружное водоснабжение в районе пожара. И, пользуясь случаем, напоминаю о правилах парковки для автомобилистов».

Не храните в гаражных боксах легковоспламеняемые материалы, не захламляйте его: чистота в гараже – залог безопасности.

Отметим, что существует также мера ответственности за неумышленный поджог, в частности, за неосторожное обращение с огнём, вызванное, например, забывчивостью хозяина о включенных электроприборах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире05:30«Трасса». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Великие русские врачи». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: водка в январе сохраняет лидерство по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ, а годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 83 копейки, евро – на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В Мурманской области планируют продлить срок действия сертификатов программы «Свой дом в Арктике»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика