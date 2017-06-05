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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30

Чай на костре – в Мурманске состоялся исторический квест по мотивам истории партизанского движения времен Великой Отечественной войны

В Мурманске состоялся Всероссийский исторический квест по мотивам истории партизанского движения времен Великой Отечественной войны. Тропами народного сопротивления прошли «Волонтёры Победы» и представители заполярной молодёжи. В процессе игры ребятам были необходимы энциклопедические знания, а также развитая фантазия.

Налаживать быт в партизанских землянках, пускать под откос поезда вермахта и добывать ценные разведданные - такие задания в процессе квеста ждали простых школьников Мурманска и области. Правда, лишь на бумаге, так как квест от «Волонтёров Победы» в этот раз был станционный: действий  немного, напрягать пришлось не руки и ноги, а мозги.

- Это квест не первый. До этого такие игры уже проходили, - уточняет Михаил Михайлевич, исполнительный директор регионального отделения всероссийского общественного  движения «Волонтёры Победы» по Мурманской области. – До этого был всероссийский квест «1941. Заполярье» про  боевые действия в Мурманской области. Проходили квесты летом прошлого года, в феврале этого года.

Главное в деятельности партизана - скорость и аккуратность. Поэтому и организаторы соревнований оценивали время, за которое команды выполняли задания, точность ответов.  В процессе игры ребятам пришлось угадывать буквы на ощупь, распознавать голоса птиц и даже сопоставлять фотографии природных объектов с топографическими отметками на карте. Желающих окунуться в быт партизан набралось около 100 человек.

- С помощью таких квестов можно познать историю своей страны. Да и не только историю. Можно познать что-то новое, чего ты не знал до этого, - считает Анна Барышникова, участник квеста «1942. Партизанскими тропами», - просто насладиться дружеской обстановкой в кругу друзей, в кругу знакомых, близких, с теми, кто с тобой пришёл на это мероприятие.

Элеонора Воробьёва с подругами пытается решить непростую задачу: по картинкам отгадать ряд важных событий, повлиявших на развитие партизанского движения в России. На этом этапе девушкам пригодятся обширные познания в истории Великой Отечественной войны. «Мне очень нравится история.  Несмотря на то, что я учусь на учителя начальных классов, я считаю, что история, патриотическое воспитание  очень важны для воспитания детей, будущего поколения», - говорит Элеонора Воробьёва, студентка 2-го курса МАГУ.

Партизан без хозяйственных навыков обречён на голодную смерть. Единственный интерактив в рамках квеста – выпечка хлеба и приготовление чая в походных условиях. Для этого в городской черте разожгли настоящий костёр. На каждом этапе игры результаты команд фиксировали организаторы.

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