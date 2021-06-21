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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.21 19:30

«Чайные бега» - благотворительная акция развивается в Мурманске

Даже капризная мурманская погода не помешала активистам провести эти выходные с пользой для себя и других. Благотворительная акция «Чайные бега» стартовала 5 июня.

Чайные бега — это активно набирающий популярность беговой флешмоб. Главная цель проекта — помощь детям, страдающим тяжёлыми заболеваниями, а также пропаганда здорового образа жизни и приобщение людей к чайной традиции.

Анжела Коляда, организатор: «Пять лет назад музыкант Илья Кузнецов, знакомый многим поклонникам рэп-культуры по группе «Многоточие», задумал такой проект: он собирал своих друзей в парке Кузьминки, они бегали, затем пили чай и собирали добровольные пожертвования в адрес фонда «Живи, малыш». Фонд помогает детям с ДЦП  и аутизмом».

Участие в акции может принять любой желающий независимо от пола, возраста и физической подготовки. Единственное, что нужно иметь с собой – это большое желание помочь нуждающимся детям и термос с вкусным чаем.

Татьяна Баронская, соорганизатор: «Каждую субботу ждём всех желающих. Необязательно быть спортсменом, достаточно просто прийти с хорошим настроением, присоединиться к нашей разминке, побыть на месте с организаторами, подготовить чайную церемонию,. Пока все пробегут, вернуться и мы все вместе пьем чай».

«Чайные бега» дают отличную возможность не только позаниматься спортом и помочь детям, но и найти новых друзей и единомышленников. Некоторые северяне участвуют в проекте с самого начала его старта в Мурманске.

Организаторы благотворительного забега приглашают всех желающих присоединиться к самой доброй акции. Участников ждут каждую субботу в течение всего лета.

 

 

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