Чьё яйцо круче и прочнее, выясняли на Мурманском чемпионате Egg Fighting Championship – 2025»

Соревнования уже стали традицией Пасхи в столице Заполярья.

Пасхальное яйцо – один из главных символов Воскресения Господня. Издревле на Руси придумывали различные игры с варёными яйцами: их скатывали с горки, раскручивали, катили навстречу друг другу, выбивали или просто били друг о друга. По одной из таких забав и решили устроить чемпионат в Мурманске.

Оксана Кузьмина, организатор чемпионата «Egg Fighting Championship – 2025»: «Участники серьезно подошли. Тестили разные способы варки яиц, чтобы в итоге оно оказалось самым крепким».

Спортсмены, которые не первый год занимают призовые места на чемпионате, поделились секретами приготовления «снарядов» к бою.

Светлана Новикова, участница чемпионата «Egg Fighting Championship – 2025»: «Секрета просто-напросто нет. Обычная луковая шелуха. Вечером просто сварили с луковой шелухой».

Семья Новиковых в пасхальном чемпионате участвует с самого первого соревнования, которое состоялось 4 года назад. На «Egg Fighting Championship – 2025» их семья заняла сразу два призовых места. Светлана стала второй, а её сын – третьим.

Никита Новиков, участник чемпионата «Egg Fighting Championship – 2025»: «Своим местом я доволен, маме решил, конечно, отдать победу, но ожидания не оправдались. И противники стали сильнее».

Но самое крепкое яйцо оказалось у Дмитрия Костэнко. Он впервые решил принять участие в чемпионате по битью яиц и с ходу забрал главный денежный приз.

Дмитрий Костенко, победитель чемпионата «Egg Fighting Championship – 2025»: «Я не только сам готовился, меня готовила моя любимая. Она здесь стоит. Главный секрет победы – это хладнокровие, расчёт и спокойствие».

В битье яиц соревновались 64 спортсмена. Общий призовой фонд чемпионата составил 50 тысяч рублей, 15 тысяч из которых получил держатель самого крепкого яйца.

В этом году отметили не только золотую тройку, но и участников командного зачёта.