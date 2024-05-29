Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезонНовый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.24 19:30

Чего нам ждать от нового футбольного сезона в Мурманской области?

В Мурманской области наконец-то начало теплеть, а значит, пора начинать футбольный сезон. И уже в июне северян ждёт много интересного. Одно из главных событий – это Суперкубок Мурманской области. В прошлом году его обладателем стала команда «Ариес».

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Суперкубок у нас пройдёт в городе Мурманске второго числа в 14.00 на Центральном стадионе профсоюзов».

В чём же сложность большого футбола для Мурманска? Во-первых, это количество игроков, так как футболисты покидают команды по разным причинам: личные, финансовые. А где-то один вид спорта начинает вытеснять другой. Например, в Североморске футбольное поле превратили в хоккейную коробку. Этот зимний вид спорта, по словам руководителя Федерации региона, буквально переключил на себя всё внимание. Так что на чемпионате области по футболу выступит, скорее всего, рекордно низкое число команд.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «В этом году он стартует восьмого июня, подали заявки на участие восемь команд. Их представлять будут Ковдор, Кандалакша, Апатиты, ЗАТО Александровск, Мончегорск и Мурманск».

Что касается легендарного «Севера», то он свой сезон начнёт 1 июня против ГУОР-КАРЕЛИЯ.

Состав у нашей команды сильно поменялся. Из ряда проблем - уровень сыгранности болельщики смогут оценить во время серии домашних матчей, которые пройдут в Мурманске 11, 15 и 19 июня.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «В «Севере» зарплаты небольшие… Такая ситуация».

Повлиять на успехи «Севера», среди которых только четыре уроженца Заполярья, может строительство футбольного манежа. Такие планы есть на 2025-2026 год.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кем работают филологи и сколько им готовы платить в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 82 копейки, евро прибавляет 65 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика