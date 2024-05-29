Чего нам ждать от нового футбольного сезона в Мурманской области?

В Мурманской области наконец-то начало теплеть, а значит, пора начинать футбольный сезон. И уже в июне северян ждёт много интересного. Одно из главных событий – это Суперкубок Мурманской области. В прошлом году его обладателем стала команда «Ариес».

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «Суперкубок у нас пройдёт в городе Мурманске второго числа в 14.00 на Центральном стадионе профсоюзов».

В чём же сложность большого футбола для Мурманска? Во-первых, это количество игроков, так как футболисты покидают команды по разным причинам: личные, финансовые. А где-то один вид спорта начинает вытеснять другой. Например, в Североморске футбольное поле превратили в хоккейную коробку. Этот зимний вид спорта, по словам руководителя Федерации региона, буквально переключил на себя всё внимание. Так что на чемпионате области по футболу выступит, скорее всего, рекордно низкое число команд.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «В этом году он стартует восьмого июня, подали заявки на участие восемь команд. Их представлять будут Ковдор, Кандалакша, Апатиты, ЗАТО Александровск, Мончегорск и Мурманск».

Что касается легендарного «Севера», то он свой сезон начнёт 1 июня против ГУОР-КАРЕЛИЯ.

Состав у нашей команды сильно поменялся. Из ряда проблем - уровень сыгранности болельщики смогут оценить во время серии домашних матчей, которые пройдут в Мурманске 11, 15 и 19 июня.

Николай Довгоборский, президент Федерации футбола Мурманской области: «В «Севере» зарплаты небольшие… Такая ситуация».

Повлиять на успехи «Севера», среди которых только четыре уроженца Заполярья, может строительство футбольного манежа. Такие планы есть на 2025-2026 год.