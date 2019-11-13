Чехи нашли «край света»! И остались им довольны

На одном из чешских телеканалов «засветился» Кольский полуостров, а все благодаря визиту в Заполярье известного спортсмена-велосипедиста Гаспи.

Ричард Гасперотти в рамках своего проекта отправился на «край света» узнать, есть ли маунтин байк (скоростной спуск с горы на велосипеде) за Полярным кругом. На глаза ему попалось видео трассы, расположенной в черте Мурманска, поэтому край света, по версии спортсмена, закономерно определился в России. В начале августа чех с итальянской фамилией вместе со своей командой приехал в Заполярье и, познакомившись с местными райдерами, прокатился по невероятно красивым местам региона: берегу Баренцева моря в Териберке, вокруг Кандалакши и другим местностям. Снятый во время турне ролик, по мнению интернет-пользователей, получился весьма захватывающим.