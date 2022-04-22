«Чеканим шаг!» - 9 мая в традиционном параде в центре города примут участие школьники из военно-патриотической организации «Юнармия»

Ребятам из «Юнармии» не впервой маршировать на парадах. Каждый, кто хоть раз занимался строевой подготовкой, знает, какой это тяжкий труд. Многочасовые тренировки на плацу требуют внимания и слаженности действий.

Анастасия Васильева, участница детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Это поначалу тяжело, так как многие ничего не знают. В основном от нас требуется слаженная работа, ничего больше, только слаженная работа и постоянная отработка строевой подготовки».

Но юных мурманчан этим не напугать, ведь на празднике они будут во всеоружии.

Максим Эргашев, участник детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Репетиции проходят под контролем руководителей. Это нелегко, но мы с гордостью, с честью учимся, стараемся и чеканим шаг».

По словам педагогов, подготовка заняла у детей несколько месяцев, однако, это стоило того.

Сергей Тян, член президиума Совета регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «Два месяца они тренировались на базе воинской части вместе с военнослужащими. И ещё будут тренировки, окончательные тренировки будут на Пяти Углах. Наши ребята уже несколько лет подряд выступают на этом параде, некоторые дети по два уже раза участвуют на этом параде, некоторые первый раз, поэтому они нас ни разу не подводили. Мы на них надеемся и верим».

А поддерживала юнармейцев вся седьмая гимназия – в честь участников будущего парада в школе был устроен концерт.