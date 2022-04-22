ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Про энергию, или Значение мотивации в нашей жизни«На Севере – светло!»: в Мурманске состоится пасхальная ярмарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.22 19:30

«Чеканим шаг!» - 9 мая в традиционном параде в центре города примут участие школьники из военно-патриотической организации «Юнармия»

Ребятам из «Юнармии» не впервой маршировать на парадах. Каждый, кто хоть раз занимался строевой подготовкой, знает, какой это тяжкий труд. Многочасовые тренировки на плацу требуют внимания и слаженности действий.

Анастасия Васильева, участница детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Это поначалу тяжело, так как многие ничего не знают. В основном от нас требуется слаженная работа, ничего больше, только слаженная работа и постоянная отработка строевой подготовки».

Но юных мурманчан этим не напугать, ведь на празднике они будут во всеоружии.

Максим Эргашев, участник детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»: «Репетиции проходят под контролем руководителей. Это нелегко, но мы с гордостью, с честью учимся, стараемся и чеканим шаг».

По словам педагогов, подготовка заняла у детей несколько месяцев, однако, это стоило того.

Сергей Тян, член президиума Совета регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «Два месяца они тренировались на базе воинской части вместе с военнослужащими. И ещё будут тренировки, окончательные тренировки будут на Пяти Углах. Наши ребята уже несколько лет подряд выступают на этом параде, некоторые дети по два уже раза участвуют на этом параде, некоторые первый раз, поэтому они нас ни разу не подводили. Мы на них надеемся и верим».

А поддерживала юнармейцев вся седьмая гимназия – в честь участников будущего парада в школе был устроен концерт.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:50«Год на орбите». Познавательная программа (12+)04:10«Такие странные». Познавательная программа (16+)05:05Михайлов Стас«50-летие». Концерт в Кремле, '2019 (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в марте возросли в среднем на 7,0%-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,49 рубля, евро теряет почти 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика