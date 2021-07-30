Челлендж спасателей набирает популярность в соцсетях

Челлендж заполярных спасателей набирает популярность в соцсетях. В своих роликах пожарные демонстрируют отличную физическую подготовку, которая в экстремальных случаях жизненно необходима.

Для участия в испытании пожарным необходимо проявить сноровку, чтобы преодолеть препятствия на пути к спасению условно пострадавших. Что немаловажно, во время выполнения упражнения надо быть в полной амуниции.

Судя по видео, спортивной форме спасателей можно только позавидовать. Для них не существует силы притяжения и сдвинуть играючи покрышку от большегруза - не проблема.