Человечество «наломало дров»: Арктика в течение десяти лет может лишиться морского льда в летние периоды

Об этом говорится в отчёте группы учёных о состоянии криосферы в преддверии 27-й конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщает РИА ФАН со ссылкой на «The Guardian».

Сотрудник Массачусетского университета и соавтор исследования Джули Бригам-Гретта заявила, что на данный момент в этой ситуации ничего не сделать. По её словам, человечество «наломало дров» и позволило системе уже слишком сильно нагреться.

Согласно исследованию, исчезновение морского льда откроет тёмный Северный Ледовитый океан. Он будет поглощать тепло, что усилит глобальное потепление. Сейчас Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем другие части света. Это может привести к невиданному за 130 тысяч лет «импульсу талой воды» и к катастрофе для прибрежных регионов, считают учёные.