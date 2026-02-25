Человек и эпоха. Мурманский журналист и краевед рассказывает о духе времени и жизни Алексея Хлобыстова

Имя легендарного лётчика-аса, Героя Советского Союза носит одна из улиц Мурманска.

К сожалению, мы не располагаем историческими исследования жизни Алексея Хлобыстова. Обозревателю газеты «Вечерний Мурманск» Андрею Кирошко пришлось собирать материал буквально по крупицам.

Известно, что легендарный лётчик родился в небольшом селе Рязанской губернии 23 февраля 1918 года – ему словно на роду было написано служить.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», член Союза журналистов России, краевед: «На тот момент 23 февраля не являлось ещё государственным праздником. Это произошло только в 2022 году. В то время ВЛКС бросает клич: «Молодёжь - на самолеты!». Речь идёт, конечно, о челюскинцах и роли авиаторов в спасении экспедиции полярников. И это подхлестнуло пойти в лётчики очень сильно».

Лётчики – это герои страны и ничего удивительного, что молодой Алексей Хлобыстов совмещает работу на заводе с учёбой в аэроклубе. И заканчивает его на отлично.

Свой первый вражеский самолёт Алексей Хлобыстов сбил в июле 1941 года.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», член Союза журналистов России, краевед: «Хлобыстов совершал обычный облёт самолёта после замены мотора. Это обычная стандартная техническая операция не только для Советского Союза, а для любой страны. Он выходил свой ресурс, мотор поменяли, надо облетать. Он взлетел, и уже идя на посадку, он замечает два бомбардировщика Ju-88. И он бросается на них. Одного сбивает, он падает в Ладожское озеро, а второй ушёл».

Всего под Ленинградом он совершил 214 боевых вылетов и был награждён орденом Красного Знамени.

Затем Алексей Хлобыстов отправился на Север. Именно здесь, в небе над Заполярьем, лётчик провёл один из самых известных воздушных боёв.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», член Союза журналистов России, краевед: «Здесь происходит событие, на тот момент достаточно редкое. Хлобыстов в этом бою, уже лишившись командира, взял командование на себя, как указывают наши документы. Он совершает двойной таран. В одном бою - два тарана! В первом бою, как говорится в документах, он совершенно расчётливо, учитывая прочностные характеристики крыла своего самолёта, он просто ударил им по хвосту немца. Хвост обрубил, тот рухнул. А дальше уже началось сложнее, потому что по нашим документам, пришло ещё подкрепление в виде истребителей и Хлобыстова зажали с двух сторон. И для того, чтобы вырваться из этого, он делает резкий маневр и этим же крылом бьёт по немцу, тот тоже падает. У самолёта Хлобыстова отрывает часть крыла. Сохранилась фотография этого самолёта. Говорят, когда он приземлился на аэродроме, вылез из самолёта, то к нему подошёл механик, на что Хлобыстов ему сказал: «Посмотрите, какая розочка получилась».

Говорят, что на аэродроме Хлобыстова лично встречал начальник Севморпути Папанин. Ведь одна из главных задач, которая стоит перед лётчиками, - защита союзных конвоев с воздуха.

- И одном из боёв, как говорят документы, его самолёт уже начал дымить и Хлобыстов покидает его и на парашюте приземляется.

Уникальный случай – три тарана за один месяц, ничего подобного на других фронтах не описано, утверждает краевед.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», член Союза журналистов России, краевед: «А погиб он при обстоятельствах… Но как было на самом деле, сказать невозможно».

Их самолёты позже, в 2009 году, обнаружит поисковый отряд «Икар» из Заозерска. Захоронение останков лётчиков состоялось на воинском кладбище в Мурмашах.

Алексей Хлобыстов был бесстрашным лётчиком, память о котором на века остаётся в нашей памяти.

Андрей Кирошко, обозреватель газеты «Вечерний Мурманск», член Союза журналистов России, краевед: «Он каждый день поднимался в неб, а уверенности в том, что он приземлится, не было. Он рисковал практически каждый день. На его счету, по официальным данным, шесть сбитых самолётов лично и 24 - в групповых».

За время войны сталинский сокол совершил 336 боевых вылета. Его именем названы улицы в родном селе в Рязанской области, Москве, и, конечно же, в Мурманске. Так что, гуляя здесь, можно и нужно вспомнить о том, что эта улица названа в честь Героя Советского Союза Алексея Хлобыстова.