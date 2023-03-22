Человек обнуляется, или Наступил день весеннего равноденствия и вместе с ним астрологический новый год

Астрологический новый год кардинально отличается от привычного нам праздника. Его точка отсчёта начинается, когда солнце переходит из знака Рыб в знак Овна.

А это случается 20-21 марта - в день весеннего равноденствия. Это не просто начало нового цикла, уверены астрологи, а точка рождения Вселенной. Проходя её, человек обнуляется, получает духовный рост и новые силы.

Сергей Згазинский, астролог: «Существует очень древний доисламский праздник – Навруз. Доподлинно известно, что в первом тысячелетии до н.э. его в Персии начали отмечать. В переводе - это новый день. И именно в этот день происходит обновление человека. Поэтому отмечают его на восходе солнца - весело, радостно и празднично».

А ещё по авестийскому календарю новый год – это год павлина. Птица яркая, красивая, но кроме внешней привлекательности больше ничего не несёт. Поэтому, ближайшие 12 месяцев, нам нужно быть внимательными, не позволять пускать пыль в глаза.

Однако, астрологи отмечают, что людей, рожденных в год павлина, не надо считать обманщиками, они очень харизматичные и творческие.

Сергей Згазинский, астролог: «Человек может соответствовать этому календарю или нет. Если он соответствует, значит, он харизматичный. У нас есть два человека в русской культуре, которые в год павлина родились и полностью ему соответствуют. Это Пушкин и Есенин. Два великих поэта, они были павлинами. Они хорошо одевались, следили за собой. Пушкин даже что-то делал с ногтями».

Вывод прост. В этот год нельзя позволять себя обмануть, но при этом не надо бояться двигаться вперед. Звезды укажут дорогу идущему. Кроме того, по советам астрологов, в ближайшие 10 дней нам нужно мыслить позитивно и строить планы на будущее. И тогда все сокровенное исполнится.