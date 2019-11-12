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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.19 19:30

Человек-праздник живёт в Заозерске

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры  и народного творчества имени С.М. Кирова прошёл финал областного конкурса профессионального мастерства культработников.

Они придумывают новые интересные сценарии и тщательно следят за каждым номером, они самые незаметные творческие специалисты, которые почти никогда не появляются на открытой сцене, но без их труда невозможно представить ни один спектакль, праздник или просто торжественное событие.

«Настоящий человек-праздник – это человек творческий, весёлый, праздничный, а самое главное, добрый, весь открытый душой, для людей. В общем, такой, как я», - говорит Инна Верескунова, участница конкурса «Человек-праздник» (г. Полярный).

Инна Верескунова из Полярного – бронзовый призёр и одна из шести участников конкурса «Человек-праздник», состоявшегося в «Кировке». Ирина,  как и другие культработники, достойно выдержала все три основных этапа профессионального состязания.

Жюри отметили специальными дипломами «Надежды культуры» и «За любовь и преданность к профессии» и других конкурсантов. Судейская коллегия поощрила и самую активную группу поддержки - коллектив из Полярного.

 

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