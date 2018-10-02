Человек с баллончиком не скрылся от читателей «Вечёрки»!

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В будущем году в Мурманске пройдут сразу два чемпионата мира – спортивный и интеллектуальный. Первый – чемпионат по ледяному плаванию. Второй – чемпионат по брейн-рингу. О том, как и когда это будет происходить и как готовится к этим событиям город, на страницах «Вечёрки» рассказывает глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Многие мурманчане помнят историю с вандалами, которые разрисовали подпорную стенку у памятника Николаю Чудотворцу. Тогда «Вечёрка» бросила клич среди горожан с просьбой помочь найти злоумышленников. И читатели узнали человека с баллончиком! Подробности читайте в свежем номере «Вечёрки».

Дома культурного наследия, фасады которых отремонтировали в Мурманске этим летом, сейчас проверяют эксперты. Их интересует состав материалов и соблюдение технологий. Для проверки эксперты взяли небольшие пробы материалов с фасадов домов. Анализ будут делать в специальной лаборатории. Детали будущей экспертизы выяснили журналисты «Вечёрки».