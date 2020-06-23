Чем качественнее будут общественные пространства, тем по-другому будет ощущаться жизнь в наших городах

Шесть заявок будут отправлены от Мурманской области на Всероссийский конкурс проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - таким стал результат заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации федерального проекта, которое состоялось в режиме онлайн в региональном правительстве.

Победителями регионального отбора всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды стали шесть проектов из восьми, подготовленных Центром городского развития Мурманской области. Далее их направят в федеральный Минстрой для получения средств на реализацию. На заседании рассмотрели возможность регионального финансирования проектов-финалистов, которые не попадут в Москву. Самыми интересными и функциональными признаны идеи благоустройства общественных пространств из Апатитов, Североморска, Мончегорска, Заозерска, Полярного и Гаджиево.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чем качественнее у нас будут общественные пространства, тем по-другому будет ощущаться жизнь в наших населенных пунктах. Мы обязаны учитывать все климатические особенности. Особенности, связанные с теми проектами, которые мы делаем».

В Североморске наибольшее число голосов набрал проект реконструкции улицы Сафонова и замыкающей её Приморской площади. В Полярном – реновация оврага, который когда-то был частью Кольского залива, но вода ушла, и он стал общественным пространством, функционал которого значительно расширят. Проект для Апатитов – масштабное благоустройство улицы Дзержинского.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект хороший, главное, что он сохраняет и обеспечивает ту уникальную идентичность научной базы, которая есть, сохраняет имена важные для города и всего Кольского полуострова».

В Мончегорске предлагают объединить все точки города прогулочными зонами. Конкурсная заявка – вторая очередь проекта благоустройства набережной. В Гаджиево - обустройство главного общественного пространства города - набережной Центрального озера и примыкающей к ней площади. А в Заозерске жители захотели современный район въезда в город. В соответствии с их пожеланиями и был разработан представленный по этому муниципалитету проект.