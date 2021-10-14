Чем коварен вирус папилломы человека? Рассказывает Андрей Галенко в программе «Проще говоря»

Вирус папилломы человека. Главная опасность этого вируса в том, что некоторые его штаммы с высоким онкогенным риском могут привести к развитию онкологических заболеваний, в том числе к раку шейки матки.

О том, какие меры нужно предпринять, чтобы сохранить своё здоровье, рассказал в новой программе «Проще говоря» акушер-гинеколог медицинской клиники СМD Андрей Галенко.

Хотите узнать больше, тогда смотрите сегодня, 14 октября, в 20.00 новый выпуск программы «Проще говоря» в эфире телеканала «Арктик-ТВ», а также на сайте телередакции.