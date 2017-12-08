Чем недоволен Игорь Чернышенко, а что его радует?

Развитие Арктики, отгрузка первой партии сжиженного природного газа по проекту Ямал-СПГ, закон об Арктической зоне Российской Федерации и Олимпиада, на которую нашу сборную не позвали. Сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко прокомментировал самые важные события уходящего года.

Очередную редакцию федерального закона об Арктической зоне Российской Федерации уже комментировала губернатор Мурманской области Марина Ковтун. По её мнению, законопроект не учитывает все интересы арктических регионов и его необходимо усовершенствовать. Своим мнением по этому поводу поделился и сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.

- Не та концепция, которая была принята Советом Федерации в ноябре 2015 года с участием Валентины Матвиенко, с участием Рогозина. Там реально мы предлагали проект закона, который бы говорил о развитии Арктической зоны РФ, - отмечает Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по делам Севера, сенатор от Мурманской области. – Получили, предложенный Минэкомом проект закона, как все его называют, об опорных зонах Российской Арктики. Опорные зоны - это больше не закон, это больше в форме закона положение, как они формируются.

Закона нет, но работа в Арктике уже идёт. Сегодня первая партия сжиженного природного газа по проекту Ямал-СПГ отправилась на французском танкере. Кроме того, недавно на заседании госкомиссии по Арктике в Санкт-Петербурге озвучили решение, по которому на базе «Атомфлота» планируется сформировать структуру, отвечающую за развитие Северного морского пути.

- Сегодня есть уверенность, что такая структура будет создана в ближайшее время, - говорит Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. - Президент поддержал наделение полномочиями Госкорпорации «Росатом» с координацией Госкомиссии по Арктике.

О том, что это может значит для Мурманской область, объяснил сенатор.

- Будут три центра. Я думаю, что будет зона ответственности, ну, бесспорно, оперативное руководство атомным флотом будет из Мурманска. Здесь всё будет. Бесспорно, какое-то научное сопровождение из Питера будет увязано, - поясняет Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по делам Севера, сенатор от Мурманской области. - И бесспорно, останется в Москве некий центр, так как «Росатом» всё-таки не планирует пока переезжать сюда. Мы это должны прекрасно понимать. Но, тем не менее, решение выигрышное для всех. И для Мурманска: это у нас новые ледоколы, это новые рабочие места, это налоги на НДФЛ и на всё другое.

Кроме того, прокомментировал Игорь Чернышенко и ситуацию с нашей олимпийской сборной. По мнению сенатора, спортсменам необходимо выступить на Олимпиаде, пусть и под нейтральным флагом.

- Очень правильно сделал президент, что используя информационный повод, выступая на площадке завода, сказал о том, что дело это, прежде всего, спортсменов, - комментирует Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по делам Севера, сенатор от Мурманской области. - Что они должны принимать решение. А государство будет им в меру возможностей помогать. Но пока официального решения нет.

Бойкотировать Олимпиаду нельзя, уверен сенатор. Это чревато большими политическими и спортивными потерями России. Вопрос об участии спортсменов решится 19 декабря.