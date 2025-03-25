Чем опасен туберкулез и как его лечить? Ответы на эти вопросы искали в МАУ студенты-медики

Как отличить туберкулез? Лечится он или нет? Каких видов и форм бывает? На эти и многие другие вопросы ответила заведующая отделом мониторинга туберкулеза в Мурманске во время лекции для студентов Мурманского арктического университета.

Анастасия Широкова, заведующая отделом мониторинга Мурманского областного противотуберкулезного диспансера: «На сегодняшний день медицина дошла до такого высокого уровня, что туберкулез, грубо говоря, в больших кавычках ОРВИ, которое лечится просто чуть дольше. Если ОРВИ - две недели, то туберкулез - шесть месяцев, если он был вовремя выявлен, нет никаких осложнений на фоне заболевания туберкулезом, то человек через шесть месяцев спокойно возвращается к своей привычной жизни».

Но это не значит, что нужно расслабляться и не следить за своим здоровьем. Важно также проводить профилактику заболевания, чтобы самому не заболеть и не заразить окружающих.

Андрей Савенков, председатель Мурманского регионального отделения общественной общероссийской организации «Российский красный крест»: «Туберкулез, как заболевание, к сожалению, никуда не исчезает. Ежегодно в мире заражается более 10 миллионов человек, в России это 125 тысяч, поэтому важно заниматься профилактикой туберкулеза. Лечение его на первых стадиях очень важно не запускать - пройти полный курс лечения для того, чтобы полностью вылечиться от этого заболевания».

Профилактика туберкулеза предельно простая – вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену и пользоваться антисептическими средствами. При первых проявлениях симптомов такого опасного заболевания следует незамедлительно обратиться к врачу.

Сюзанна Стасурик, студентка медицинского колледжа: «Сначала появится кашель, работоспособность снизится, все физические свойства, которые мы выполняем каждый день, просто снизится, будет усталость».

Перед тем, как впадать в панику, следует обратить внимание на покраснение лица, бледность кожи, а также на небольшое повышение температуры на протяжении долгого времени. Однако, важно помнить, что туберкулезная палочка может развиваться во всех органах человека, кроме волос и ногтей.