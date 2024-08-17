Чем отметилась неделя: глава региона провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии, поджигателям военкомата в Мурманске вынесли приговор, за здоровьем бежим в «палатки здоровья» и арктическую цианею выбросило на берег под Териберкой

Гиды Мурманской области бьют тревогу: за вольными туристами приходится тушить брошенные костры, чтобы они не перешли в пожар. Вместо некоторых живописных мест региона уже осталось пепелище, а где-то всё ещё бушует огонь…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Вера Киселева, кинолог, и Вероника Окунева, тренер по аджилити.

Гиды Мурманской области бьют тревогу: за вольными туристами приходится тушить брошенные костры, чтобы они не перешли в пожар. Вместо некоторых живописных мест региона уже осталось пепелище, а где-то всё ещё бушует огонь…

Глава региона провёл расширенное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области. Андрей Чибис призвал усилить безопасность в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования, и это несмотря на уже принятые меры. По словам губернатора нужно внимательно относиться к любым возможным инцидентам и предотвращать их. Об этом он заявил правоохранителям, главам администраций муниципалитетов, профильных министерств и ведомств.

Поджигателям военкомата в Мурманске на улице Капитана Орликовой вынесли приговор. Федеральная служба безопасности Мурманской области раскрыла детали следствия…

Митинг в память о затонувшем экипаже атомной подводной лодки «Курск» прошёл по всей стране. Для северян воспоминания о крушение в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска остаются одними из самых болезненных…

Затонувшее судно XVI века, принадлежавшее исследователю Виллему Баренцу, и поселение тепловодных моллюсков нашли в районе Новой Земли участники большой научной экспедиции, вернувшиеся в Мурманск…

Таймырские школьники вступили в ряды юнармейцев на борту большого противолодочного корабля Северного флота…

Балерина впервые станцевала «Лебединое озеро» на Северном полюсе. Девушка была участницей туристического круиза на ледоколе «50 лет Победы». Она в туристическом круизе к Северному полюсу решила продемонстрировать своё мастерство, надела пуанты, пачку и отправилась покорять льды Северного Ледовитого океана. На краю света девушка станцевала отрывок из балета Петра Чайковского, который также впервые прозвучал в этих широтах.

На официальном сайте выставки-форума «Россия» запущен онлайн-маршрут по арктическим регионам. «Он рекомендован всем, кто хочет погрузиться в культуру и традиции самых отдалённых регионов нашей страны и познакомиться с их достижениями», — отмечают организаторы экскурсии. Благодаря экспозиции можно побывать познакомиться с промышленными достижениями и главными символами арктических регионов, узнать об экологической ответственности за сохранность природы Арктики и многое другое. Напомним, Международная выставка-форум «Россия» завершила свою работу в июле этого года. Её посетили более 18,5 млн человек. Наследие выставки-форума сохранят в одноименном Национальном центре.

С высоты птичьего полёта открывается шикарный вид на город, а ещё можно рассмотреть нецелесообразное использование земель или самовольную застройку. Все это возможно благодаря новым технологиям, которые используют в земельном надзоре…

Аварийный мост через реку Роста в Мурманске стал безопасным для пешеходов. Ремонт выполнен силами Управления дорожного хозяйства, сообщил на своей странице в телегам-канале глава администрации Мурманска. «Работы завершены. Старые ветхие конструкции были полностью демонтированы. На их месте установлены новые опоры и балки пролётных строений, настил моста и перила. Кроме того, сотрудники городского предприятия очистили от мусора русло реки и подходы к мосту», - уточнил Юрий Сердечкин.

Проект закона об обязательной сдаче биометрии при въезде в Россию внесли в Госдуму. «Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию при пересечении государственной границы Российской Федерации», - прописано в проекте закона, который поступил в Госдуму. Кроме того, как отмечает РИА «Новости», законопроектом предлагается обязать иностранцев сдавать биометрию для трудовой деятельности сразу при въезде в России, а не в миграционной службе.

Ишемия конечностей - серьёзная болезнь сосудов, распространенная во всем мире. При данном диагнозе важна компетентность и оперативность специалистов, ведь высок риск ампутации…

Будущее за наукой, которую будут развивать молодые специалисты. Интерес к ней неизменно растёт, а правительство России и Мурманской области делают всё возможное, чтобы учёные могли плодотворно работать. В ноябре состоится конгресс молодых учёных на территории «Сириуса». А пока в Мурманской области и Дагестане проводят мероприятия-спутники.

Следить за здоровьем – залог долголетия. По всему Мурманску заработали «палатки здоровья». Теперь жители города могут пройти медицинское экспресс-тестирование прямо в своём дворе...

В Мурманске появляется всё больше досуговых мест. Отдохнуть на природе, полюбоваться на город или покормить белок - всё это можно сделать в оном месте. Подробнее в нашем сюжете...

Самую крупную медузу мирового океана выбросило на побережье Баренцева моря. Красно-белый купол морского обитателя обнаружили туристы в Териберке. Арктическая цианея обитает в холодных и умеренно холодных водах и может достигать 35 метров в длину. Такие медузы редко подплывают к берегам, предпочитая передвигаться на 20-метровой глубине. Цианея может ужалить и человека, однако, это может привести только к сыпи или аллергии.