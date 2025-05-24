Чем отметилась неделя: криминал, санкции ЕС, скандал в доме престарелых и люди, которых мы помним

Евросоюз в рамках 17-го пакета санкций впервые ввел ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман СиФуд». Компании включили в список, так как их суда, якобы, оснащены технологиями, которые могут использоваться в целях шпионажа в Северном и Балтийском морях.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам поможет гость студии Татьяна Махова, детский эндокринолог, которая нам расскажет о профилактике болезней щитовидной железы.

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Следователями выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности бывшего главы ЗАТО Видяево. По версии следствия, в 2023 году из областного бюджета для приобретения микроавтобуса и ремонта спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Видяево были выделены 4,5 миллиона рублей. Сергей Богза дал указание сотрудникам комплекса, находящимся от него в служебной зависимости, за счёт бюджетных средств осуществить закупку автотранспортного средства у его бывшей супруги, как у единственного поставщика. При этом фактическим владельцем автобуса был сам подозреваемый. Уголовное дело будет соединено в одно производство по обвинению фигуранта в получении взятки в особо крупном размере.

Евросоюз в рамках 17-го пакета санкций впервые ввел ограничения в отношении российских рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман СиФуд». Компании включили в список, так как их суда, якобы, оснащены технологиями, которые могут использоваться в целях шпионажа в Северном и Балтийском морях. В документе, опубликованном Европейским советом, говорится, что суда, принадлежащие и эксплуатируемые «Норебо», «демонстрируют особые схемы передвижения, которые не соответствуют обычной экономической практике и рыболовной деятельности». Тоже самое утверждается и в отношении компании «Мурман СиФуд», мол, её судно «Мелькарт-5» регулярно присутствовало вблизи норвежских критически важных инфраструктурных и военных объектов». Санкции в отношении рыбопромышленных компаний и их флота предполагают запрет на проход в водах ЕС, ремонт судов и выгрузку рыбы в портах.

Жителю Башкирии предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, находясь на рыбалке в акватории Мотовского залива на территории ЗАТО город Заозерск, во время конфликта со своим знакомым нанёс последнему несколько ударов ножом, от которых потерпевший скончался. От тела мужчины фигурант решил избавиться просто, привязав к его ноге груз и бросил в залив. Убитый считался пропавшим без вести до сентября прошлого года, когда его останки обнаружил дайвер. В результате ряда экспертиз, допросов свидетелей и анализа материалов удалось установить личность потерпевшего, а также обстоятельства совершенного деяния и личность предполагаемого преступника, уехавшего за пределы Мурманской области несколько лет назад. Подозреваемого задержали на территории Республики Башкортостан.

Мурманский дом престарелых оказался в центре скандала. По словам родственников, эта организация своим наплевательским отношением к человеческой жизни довели до реанимации неходячую пожилую женщину. Её близкие теперь пытаются добиться справедливости и наказать виновных. После выхода нашего сюжета Министерство труда и социального развития Мурманской области сообщило о начале проверки дома престарелых.

Не все родители ответственно подходят к своим обязанностям, некоторые даже не платят алименты. В таких случаях приставы приходят, чтобы взыскать долги в пользу детей. Работа по поиску неплательщиков ведётся в рамках рейдов. Эта серия выездов проводится в преддверии Дня защиты детей.

Дежурному Росгвардии в Мурманске от представителей строительной организации поступила информация о том, что при проведении земляных работ в районе микрорайона Абрам-Мыс были обнаружены подозрительные предметы, похожие на боеприпасы времён Великой Отечественной войны. На место были направлены специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь». Проведенный осмотр подтвердил наличие нескольких единиц артиллерийских боеприпасов - это три 50-мм минометные мины, шестнадцать головных взрывателей и шесть промежуточных детонаторов. С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники передали боеприпасы сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейших проверочных мероприятий и уничтожения.

На федеральной автодороге Р-21 «Кола» полицейские задержали нетрезвого правонарушителя, угнавшего автомобиль. Во время проверки документов было установлено, что 39-летний житель Печенгского округа управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение. Дополнительно было установлено, что легковушка, на которой он передвигался, не принадлежит ему на законных основаниях. Молодой человек признал факт угона транспортного средства у знакомого. По данному факту в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

Рекордное количество снега, выпавшее в этом году, превратилось в тонны воды. Кто-то хорошо подготовился к паводку, а кто-то пользуется хитрыми методами, что приводит не только к засорению дренажных колодцев, но и к остановке работы канализаций в многоквартирных домах.

Некоторые жители региона были удивлены, получив квитанции за услуги «Мурманскводоканала» за апрель. Ряд северян, судя по бумагам, оказались должниками. Почему так вышло и что делать? Разбирались корреспонденты «Арктик-ТВ».

22 мая - день памяти Олега Найденова. В 1996 году он стал первым всенародно избранным мэром Мурманска. Олег Петрович, безусловно, вызывал признание и уважение и всегда был открыт к общению с горожанами. Он учредил народные программы «Дешевый хлеб» и «Дешевая рыба», во время его службы появились городской центр микрохирургии глаза, площадь Первоучителей, началось возведение храма Спаса на Водах. Прошло 22 года, как Олега Петровича не стало. В память о нём сохраняется не только в сердцах родных и близких, но и в воспоминаниях мурманчан…

Литературное сообщество Мурманска отметило день рождения поэта и прозаика Дмитрия Коржова, который вот уже два год не с нами. Отдать дань памяти выдающемуся земляку, так рано ушедшему из жизни, мурманчане решили установкой бюста на Аллее писателей.

24 мая в России отметят День славянской письменности и культуры. В Мурманском арктическом университете уже готовятся к этому событию.

Областной краеведческий диктант написали жители Заполярья. Акцию проводили в разных уголках региона. Главной точкой притяжения в Мурманске стала научная библиотека.

В Мурманске наградили победителей всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России». 27 школьников и студентов Заполярья завоевали призовые места. Некоторые специально для конкурса снимали программы на нашем телеканале. Подробности смотрите прямо сейчас.

В исправительной колонии №17 провели традиционную выставку продукции, которую производят в учреждениях УИС Мурманской области. Увидеть и оценить качество работы осужденных смогли предприниматели, которые являются потенциальными заказчиками этих товаров.

Городской историко-краеведческий музей Полярного с музыкой, мастер-классами и уникальными выставками присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Недавно отремонтированное учреждение культуры посетили сотни горожан и гостей города.

Спектакль не по пьесам, а по картинам поставили артисты Мурманской театральной студии «Домино». «Сны безудержных художников» - яркий пример того, как драматичность повествования гармонично сочетается с театром кукол и пластикой рук.

В Легкоатлетическом манеже Мурманска дали старт соревнованиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. По их завершению будет собрана команда, которая представит регион на Первенстве России.

В Мурманске открыли мотосезон. Байкеры устроили автозаезд до мемориала Защитникам советского Заполярья, где возложили цветы. Колонна в сопровождении экипажа ГИБДД стартовала от здания администрации Первомайского округа, участники проехали по центральным проспектам города. Организаторы – активисты клуба «Murman Riders» отметили, что в этом году к пробегу присоединилось гораздо больше участников, чем в прошлом сезоне. У мурманского «Алёши» мотоциклисты возложили цветы и почтили память защитников Отечества. Участие в событии принял и глава региона.

В Мурманске состоялся трёхдневный интенсив по игре на флейте «Северный ветер». За три дня участники программы выучили несколько сонат Георга Филиппа Телемана, которые впервые в России расшифровала Юлия Гараникова – эксперт и наставник школы.

Журналисты телеканала «Арктик-ТВ» любят принимать гостей. На этой неделе увидеть закулисье тележизни пришли дети – победители «Тотального диктанта».