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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.18 19:30

Чем пахнут деньги, почему нужно страховать жизнь и имущество?

Чем пахнут деньги, почему нужно страховать жизнь и имущество, и, конечно, как выплатить кредит рассказали мурманским студентам. На курсах финансовой грамотности, организованных совместно с Центробанком, северян учат, как правильно обращаться с деньгами.

Ежедневно на протяжении всей жизни мы сталкиваемся с финансами и часто не знаем или не понимаем, как ими распоряжаться. Деньги имеют свойство приносить радость, но в неумелых руках могут стать причиной больших проблем. Финансовая грамотность необходима современному человеку, чтобы не влезть в кабалу, не стать обманутым заложником «пирамиды» и, конечно, уберечься от мошенников. Мурманская областная научная библиотека совместно с Центральным Банком открыла для студентов курсы финансовой грамотности. Будущие экономисты считают такую программу нужной, и после пар бегут не домой, а в «научку» за ценными знаниями.

Дударев Даниил, студент 4 курса: «Я считаю, что это очень полезное времяпрепровождение, поскольку приходят работники непосредственно тех сфер, в которые мы в дальнейшем планируем обращаться, работать, и рассказывают что-то непосредственно из своего опыта, что-то из энциклопедических знаний».

Знания и опыт, полученные на курсах, пригодятся ребятам не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной взрослой жизни. На занятиях рассказывают про то, как взять, а главное, выплатить кредит и какие факторы нужно учесть, чтобы не столкнуться с неприятностями. Встречи, которые изначально планировались как лекции, стали площадкой для диалога. Студенты задают самые разные вопросы.

Светлана Леоневская, главный библиограф отдела информационного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки: «Наши гости из Центрально Банка даже видоизменили свои выступления, потому что сейчас молодые люди задают много вопросов, и у них, скажем так, более интерактивные стали выступления. Они видят интерес слушателя, и им самим интересно выступать перед нашей аудиторией».

Как говорят специалисты, российские купюры - произведение искусства, и, как и другие шедевры, их часто подделывают. В народе принято считать, что фальшивыми в кошельке могут быть только купюры крупного номинала, но как рассказывают эксперты, подделки встречаются и среди монет. Именно поэтому нужно внимательно рассматривать деньги. На встрече студентам рассказали, что делать и куда обратиться, если в руках вместо пятитысячной купюры оказалась проделка фальшивомонетчика.

Наталья Залеева, главный эксперт отдела наличных денежного обращения и кассовых операций мурманского отделения Центрального банка Российской Федерации: «Конечно же, банкноту мы должны взять в руки и рассмотреть, самое главное - мы должны познакомиться со своей банкнотой, со своей национальной валютой. Посмотреть ее на просвет. Потрогать ее обязательно руками, наша банкнотная бумага очень специфическая и она обладает уникальным хрустом, у нее много защитных признаков».

Именно краска придает купюрам их специфический запах, так что доподлинно можно утверждать, что деньги пахнут. Как заверяет специалист, настоящие деньги и хрустят по-особому, все дело в составе бумаги, который невозможно повторить. Студенты обсудили с экспертом и новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей, многие с недоверием относятся к непривычному облику купюры. Как говорит эксперт, новые образцы оснащены целым комплексом защитных знаков, и их можно проверить с помощью приложений для смартфона. Однако, проверенные «дедовские» методы - пошуршать, понюхать, потрогать и просветить остаются самыми доступными, простыми и надежными - считают слушатели.

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