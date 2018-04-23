Чем провинилась весна перед «Коммунальным детективом»?

Весна в Мурманске показала себя с опасной стороны. Сосульки падают, снег с крыши сходит, а талая вода затапливает подвалы.

700 жалоб за неделю! Число, полученных жилищной инспекцией обращений граждан, рекордное. Далеко не каждый оказался готов к весне, с последствиями которой каждый из «коммунальщиков» борется по-своему, порой, считая, что все средства хороши.

По словам главного жилищного инспектора, к этому сезону надо готовиться заранее, иначе последствия могут быть самыми ужасными.

Подробнее о весенних бедах смотрите в 20 часов в программе «Коммунальный детектив» в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф.