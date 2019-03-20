Чем весёлые и находчивые собираются удивлять и зажигать мурманскую публику? Этим секретом «Вечёрка» делится с читателями

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Никогда такого не было, и вот опять. Выпавший на днях снег для мурманских дорожников не стало неожиданностью. Чего не скажешь об управляющих компаниях, многие из которых настолько запустили дворы, что проехать там можно разве что на вездеходе. Журналисты «Вечёрки» попытались выяснить, на что эти компании тратят почти полмиллиарда рублей, которые каждый год им платят мурманчане.

Уже сегодня в областном центре отрывается «Мурманский книжный салон». В его программе – презентации книг финалистов и номинантов престижных премий и литературных новинок. Но только печатной продукцией выставка-ярмарка не ограничится. «Вечерний Мурманск» сообщает, как стать участником её поэтического марафона, где научиться плести саамских пояс и узнать, что может заменить современному художнику классические кисти.

Смешить мурманчан приедут юмористы из Алматы. Вместе с командами из Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска они станут участниками фестиваля мурманской Лиги КВН. Чем весёлые и находчивые собираются удивлять и зажигать мурманскую публику? Этим секретом «Вечёрка» делится со своими читателями.