Чем закончился снежный бой между двумя крупнейшими российскими банками, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Поздравления и напутствия экипажу под звуки оркестра. К причалу морского вокзала пришвартовался новейший российский ледокол «Обь», портом приписки которого стал Мурманск. Суперсовременный корабль встречали журналисты «Вечернего Мурманска».

В редакции «Вечернего Мурманска» прошла «Прямая линия» с руководителем регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ольгой Ярыченко. Телефон редакции буквально раскалился от вопросов читателей. Ответы на самые интересные из них ищите на страницах свежей «Вечёрки».

Осенний турнир по юкигассен, то есть игре в снежки по правилам, снова стал площадкой для экспериментов над составами и стратегиями команд. В эту спортивную игру, больше похожую на забаву, молодёжь втянула солидных банкиров. Чем закончился снежный бой между двумя крупнейшими российскими банками, читайте в «Вечернем Мурманске».