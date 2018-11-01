Чем занимаются наши земляки в Доме молодёжи, расскажет Леонид Мостовой в программе «Проще говоря»

В новом выпуске программы «Проще говоря» нас ждёт встреча с директором мурманского Дома молодёжи Леонидом Мостовым. Он расскажет всем зрителям телеканала «Арктик-ТВ» всё самое интересное из жизни молодых мурманчан, которое посещают одно из самых креативных учреждений заполярной столицы

Смотрите, сегодня, 1 ноября, в 20.00 программу «Проще говоря», гостем которой стал директор Дома молодёжи Леонид Мостовой. Увидеть передачу можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф