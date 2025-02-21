День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.25 19:30
Чем занимаются сотрудники ГИБДД? Необычная акция в преддверии 23 февраля состоялась в Мурманске
Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска спросили у детей, знают ли малыши про их службу, в каких случаях нужно вызывать инспекторов и многое другое.
- Как ты считаешь, чем занимается ГИБДД?
- Ездят и останавливают машины. Смотрят, чтобы никто не нарушал правила. Ловят преступников.
- Где на дороге можно зебру увидеть?
- На пешеходном переходе. В Африке, конечно же в Африке!
- Я хочу, чтобы всегда они находили преступников, чтобы преступники от них не убегали, чтобы у них было всё хорошо, когда они приходят домой, были бы счастливы в своей работе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
-Скоро в эфире01:15«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:40«Медленное ТВ-Камин».05:30«Глубокое течение». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»