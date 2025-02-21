Чем занимаются сотрудники ГИБДД? Необычная акция в преддверии 23 февраля состоялась в Мурманске

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманска спросили у детей, знают ли малыши про их службу, в каких случаях нужно вызывать инспекторов и многое другое.

- Как ты считаешь, чем занимается ГИБДД?

- Ездят и останавливают машины. Смотрят, чтобы никто не нарушал правила. Ловят преступников.

- Где на дороге можно зебру увидеть?

- На пешеходном переходе. В Африке, конечно же в Африке!

- Я хочу, чтобы всегда они находили преступников, чтобы преступники от них не убегали, чтобы у них было всё хорошо, когда они приходят домой, были бы счастливы в своей работе.