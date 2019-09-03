Чем заняты кандидаты в губернаторы?

До выборов главы региона остались считанные дни. Члены штаба поддержки врио губернатора Андрея Чибиса продолжают встречаться с северянами. Но и остальные кандидаты в губернаторы Мурманской области не сидят без дела.

На очередном приёме, который провёл представитель штаба поддержки Андрея Чибиса, депутат областной думы Виктор Сайгин, обсуждались вопросы трудоустройства молодёжи Заполярья, наведение порядка на городских улицах, строительства новых спортивных и культурных объектов, проблемы здравоохранения и другие важные темы. Такой приём за последнее время у депутата уже третий. В центре внимания антикризисный план «Сто шагов». Важно, что люди идут на приём к депутату чаще не с личными просьбами, а с идеями, которые важны для многих.

«Например, уже давно говорили, что в Мурманске нет набережной, - рассказывает Виктор Сайгин, депутат Мурманской областной Думы. - Интересный вопрос. Узкий вопрос – давайте сделаем панно северного сияния. Ставится вопрос пыли».

Другие кандидаты в губернаторы тоже увлечены предвыборной гонкой. Например, Максим Белов провёл пресс-конференцию. А Михаил Антропов осваивает блогосферу. Виталий Измайлов, судя по фотографиям в соцсети, занят улучшением инфраструктуры своей дачи, а Алексей Буров участвует во всех публичных мероприятиях и в теледебатах с другими претендентами на пост главы региона. Геннадий Тупикин в это время знакомится с севером и северянами.