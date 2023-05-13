Чем заняты жители Земли: кенийцы собираются посадить 15 млрд деревьев, газовики в Перу увлеклись археологией, в Нью-Йорке открыли новый отдел Музея естественной истории

Скелет мамонта, найденный в Сибири, представили на выставке в Испании. Огромный предок современных слонов ходил по планете 40-50 тысяч лет назад.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Екатерина Дементьева.

В Японии начали повышать зарплаты. Увеличение стало самым большим за последние 30 лет. При этом это делают преимущественно крупные компании. Кенийцев призывают посадить столько деревьев, сколько им исполнилось лет. В прошлом году правительство объявило о планах к 2030 году высадить 15 миллиардов саженцев. Теперь, чтобы справиться с этой задачей, нужна помощь каждого.

Газовая компания в Перу не только прокладывает трубы, но и занимается археологическими исследованиями. А причина в том, что рабочие постоянно находят что-то ценное.

В Перу вернулись исторические ценности, когда-то вывезенные за границу. В их числе картины, документы и археологические находки.

Скелет мамонта, найденный в Сибири, представили на выставке в Испании. Огромный предок современных слонов ходил по планете 40-50 тысяч лет назад.

В Нью-Йорке свои двери для посетителей открывает новое «волнистое» крыло Музея естественной истории. Здание строили около десяти лет. Теперь в нём разместились миллионы экспонатов, а ещё выставка живых насекомых, включая муравьёв и бабочек.

Музей мадам Тюссо представил новую восковую фигуру королевы-консорта Камиллы. Её создали в честь предстоящей коронации Карла III.

Миниатюрную версию коронации Карла III создали дизайнеры парка развлечений «Леголенд» в Виндзоре. На строительство ушли десятки тысяч кирпичиков.

Житель Ярославля и преданный поклонник группы «The Beatles» собрал целую коллекцию предметов, связанных с группой знаменитых музыкантов. Она выставлена в городской библиотеке на всеобщее обозрение. Коллекционер также проводит экскурсии, рассказывая интересные факты о битлах.

83-летняя бегунья из Франции мечтает поучаствовать в олимпийском «Марафоне для всех» в 2024 году. Женщина бегает уже 40 лет и останавливаться не намерена.

В Нью-Йорке готовятся к предстоящей Вестминстерской выставке собак. Для четвероногих участников проводят предварительные выступления. А организаторы рассказали об изменениях.