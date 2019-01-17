Чемпион России и Мира по флейрингу Андрей Королёв делится секретами своего успеха

Можно ли сделать карьеру, красиво подбрасывая бутылки и делая из этого настоящее шоу? Об этом расскажет Андрей Королёв, профессионал флейринга из Североморска.

- Как отнеслись родственники чемпиона к его весьма неоднозначному, но обожаемому увлечению? – интересуется у Андрея журналист «Арктик-ТВ».

- Терпеливо отнеслись.

- Что изменилось в последнее десятилетие в сфере флейринга?

- Это направление развивается очень быстро, просто феноменально.

- А насколько сложно добиться успеха в этом направлении обычному парню из Североморска?

На этот и другие вопросы будут даны ответы сегодня в 20.00 в новом выпуске программы «Проще говоря» с чемпионом России и Мира по флейрингу Андреем Королёвым. Увидеть её можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте Арктив-тв.рф.