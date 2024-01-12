Чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике в самом разгаре

Красивый купальник, блестящая улыбка и фантастическая грация. В столице Заполярья проходят чемпионат и первенство Мурманской области по художественной гимнастике.

Новый год для спортсменок по художественной гимнастике начался менее беззаботно, чем у большинства людей. Все выходные они трудились по четыре часа в день, чтобы подготовиться к соревнованиям. На кану звание чемпионов Мурманской области.

Алиса и Таисия гимнастки: «В личной программе мы выступаем со скакалкой. В групповых мы выступаем с обручем и булавой».

Каждые состязания требуют серьёзной подготовки, но в этот раз особенно. Ведь этого года ввели дополнения к правилам соревнований, требования для спортсменок становятся все жёстче.

Виктория Подоляко, судья чемпионата Мурманской области по художественной гимнастике: «Сейчас им включены новые виды - это без предмета и скакалка. У первого взрослого разряда - скакалка и лента. Как раз сегодня, в первый день соревнований, они будут проходить квалификацию, будут выступать в этих новых видах. Мы посмотрим, как они справляются, потому что у нас предстоит отбор в команду на СЗФО, где эти виды будут учитываться для командного зачёта».

Соревнуются более 50 сильнейших спортсменок со всего региона.

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Новые требования в художественной гимнастике стали жёстче, многограннее, интереснее. Конечно, требуют от новых спортсменов большой виртуозности, а от наших педагогов – большой-большой работы. Не скрою, все новогодние каникулы мы не отдыхали, мы работали все каникулы для того, чтобы детки показали наилучшие результаты. Очень в это верим».

Художественная гимнастика не зря считается одним из самых красивых видов спорта, ведь помимо техники, чистоты выполнения элементов, здесь высоко ценится артистизм и внешний вид.

Алина и Ксения, гимнастки: «Макияж должен быть соответствующий, своя стихия. Как накрасился, так и выступишь. Чтобы тебя было видно с ковра. Нужно подчеркивать глаза, чтобы взгляд был яркий. Костюм подбирается под музыку, под предметы, чтобы подходил под лицо. Нужно уметь подбирать».

Отличившиеся спортсменки попадут в сборную Мурманской области, а также будут отбираться в состав команды Северо-Западного федерального округа России. Это возможность выступить на федеральных соревнованиях.