Чемпионат и Первенство Мурманской области по рукопашному бою прошли в столице Заполярья

120 участников из самых разных уголков региона боролись за звание лучшего в своем весе и возрастной категории. Соревнования ежегодные, в них принимают участие не только юноши, но и девушки. Участников с каждым годом становится больше, а задания сложнее, но это не мешает спортсменам всех возрастов демонстрировать отличные результаты.

Здесь все как на самом настоящем экзамене, билеты, задания, и комиссия, от глаз которой не ускользнет даже незначительный промах. 13 команд, 120 спортсменов от 13 и старше, самым опытным - больше 18-ти. О том, какие задания придется выполнять, заранее не неизвестно, поэтому подготовка должна быть самой серьезной. Прошлые заслуги здесь роли не играют. Предсказать победу невозможно.

Александр Целобёнок, главный судья соревнований: «Спорт такой - сегодня он победитель, а завтра может занимать другие места. Традиционно у нас хорошо участвует пограничное управление. К сожалению, нет сегодня команды УФСИН, тоже хорошая, сильная команда. Они в отъезде».

Чтобы перейти ко второму этапу первенства необходимо набрать достаточное количество баллов, показать хорошую подготовку. Сдать экзамен на заветные 90 баллов - настоящее мастерство.

Александр Целобёнок, главный судья соревнований: «Многие дети занимаются по пять, шесть, десять лет, чтобы достигнуть этих результатов. Требования серьезные. Спортсмен, пришедший на рукопашный бой должен знать приемы самообороны без оружия».

Ребята признаются, рукопашный бой для них - важный этап жизни. Кому-то он помогает обрести веру в себя, стать сильнее духом. А кто-то стремится связать с ним будущую карьеру.

Велиев Ниджат: «Я, когда маленький был, меня все обижали. И после этого родители сказали надо заняться спортом».