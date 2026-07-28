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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.26 19:30

Чемпионат Ленинградского военного округа по регби-7 стартовал на стадионе «Авангард»

Пять команд военнослужащих соревнуются в динамичной схватке.

В чемпионате по регби-7, который проходит в жаркий летний период, участвуют пять команд из Североморска, Петрозаводска, Мурманска и Санкт-Петербурга.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Мероприятие проходит уже не первый раз и не первый год на гостеприимной Кольской земле. Регби-7 — это отдельная дисциплина, которая, конечно, требует от каждой команды чувства локтя и сплочённости, чего я всем и желаю в нынешней игре».

Регби — командный вид спорта на поле и с мячом. Его главное отличие от футбола в том, что здесь играют руками, разрешены захваты и силовая борьба. Цель - занести мяч в зачётную зону соперника или забить его в ворота. При этом нужно помешать противнику сделать то же самое.

За честной борьбой следят арбитры.

Дмитрий Матвеев, арбитр чемпионата: «Наша роль заключается в том, чтобы судить матч, следить за тем, чтобы игроки выполняли чётко свои обязанности, не нарушали правила и следовали принципам и целостности рейка».

- Нет каких-то волнительных ощущений перед игрой?

- Нет, уже опыт, много соревнований за спиной, но такой чемпионат проводится впервые. Здесь команды новые, поэтому будет интересно посмотреть на уровень подготовки.

Яркое открытие и первые матчи только стартовали, но игроки сразу оценили и качество подготовки к соревнованиям, и силу своих соперников. К слову, настрой у регбистов боевой.

Игорь Юдицкий, регбист: «Хотелось бы победу. А вообще, по-хорошему, поиграть, поиграть, развеяться. Всё лучше, чем в казарме находиться».

Мурманский стадион «Авангард» был выбран для битвы регбистов уже не в первый раз. Это удобная площадка, которая идеально подходит для таких баталий.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Зимой проводили чемпионат Ленинградского военного округа по плаванию. Сейчас помогаем им провести соревнования по регби. На все мероприятия, которые они проводят, мы приглашаем своих юнармейцев, чтобы они помогали открывать парады».

Турнир продолжится 29 июля. По итогам станут известны чемпионы этой большой битвы.

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