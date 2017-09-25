Чемпионат Первенства по велосипедному спорту Мурманской области в дисциплине кросс-кантри выявил лучших

В Мурманске состоялись очередные региональные соревнования по велогонкам. С каждым годом они привлекают всё больше желающих проверить свои силы. Разновозрастные участники собрались в минувшую субботу в Долине Уюта областного центра.

Чемпионат Первенства по велосипедному спорту Мурманской области в дисциплине кросс-кантри собрал больше сотни участников со всего региона. Спортсмены, любители и дети – каждый смог выбрать себе трассу по силам и принять участие в заезде.

- Основной круг у нас – это 4,5 километра. Он сложный, так как трасса проходит по тропинкам, на ней сложные технические спуски, сложные подъемы, - поясняет журналистам «Арктик-ТВ» Дмитрий Миннебаев, председатель Федерации велоспорта Мурманской области. - Есть участки, где много корней деревьев и кустов, есть каменистые участки. Есть, где поработать, есть, где проявить своё мастерство.

Велоспорт набирает популярность среди северян, а вместе с тем ряды профессионалов пополняются каждый сезон. Например, Александр Поляков признается, что с детства любит кататься на велосипеде. А когда узнал, что в родных Апатитах есть велоклуб, то записался не раздумывая. На соревнования приехал вместе с друзьями. «Конкуренция у нас даже между нами высокая, - признаётся Александр Поляков, участник велосоревнований. – Я приехал сюда побеждать!»

С каждым годом спортсменов-любителей становится больше. Юные мурмначане тоже не упустили возможность показать себя и на других посмотреть. Оседлали железных коней и проехали трассу на ровне со взрослыми. «Я решила поучаствовать в соревнованиях, потому что очень люблю спорт, - говорит Мария Насирова, участник велосоревнований. – Люблю кататься, меня это всегда интересовало. На велосипеде очень интересно кататься. А вот трасса была очень сложная - везде камни и очень много подъёмов».

Атмосферой спорта и здорового образа жизни зарядились все участники региональных соревнований по велогонкам. Победители и призёры велогонки получили медали, участники – памятные дипломы. А детей порадовали ещё и сладкими подарками.