Как чемпионат по северным профессиям поможет в подготовке кадров в регионе? Какие средства коммуникаций отработаны в связке образование, бизнес, работодатель? В чём заключается кадровая политика государства в текущих условиях? Ответы на эти вопросы искали участники дискуссии в Мурманске.

Как чемпионат по северным профессиям поможет в подготовке кадров в регионе? Какие средства коммуникаций отработаны в связке образование, бизнес, работодатель? В чём заключается кадровая политика государства в текущих условиях? Ответы на эти вопросы искали участники дискуссии в Мурманске.

Светлана Семенова, заместитель директора Мурманского индустриального колледжа, заместитель руководителя РКЦ «WorldSkills Россия» в Мурманской области: «Я думаю, все абсолютно согласятся со мной, что за последнее время огромное внимание и кардинально изменилось отношение к сфере среднего профессионального образования. Ключевую роль конечно сыграло, в первую очередь, материальная база. Все помним прекрасно, что в нашей Мурманской области, допустим в 2014 году, мы не могли даже провести ни чемпионаты, ни соревнования ни по одной компетенции».

Важную роль в развитие системы образования сыграли различные движения, такие, например, как «Абилимпикс, «Профессионалы на Мурмане», «ArcticSkills» и «WorldSkills». Это международное движение по популяризации рабочих профессий, повышения статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Кроме участия в таких программах колледжи активно взаимодействует со строительными компаниями в вопросах стажировки студентов и дальнейшего их трудоустройства.

Ещё один из спикеров встречи - Тимур Хакимов возглавляет корпоративный центр опережающей подготовки. Работает центр два года. Основная цель: работа с сотрудниками, подготовка команд для различных компаний. Центр выявляет проблемы в кадрах и решает их. Проводят аудит рабочего места, смотрят на навыки сотрудника и на оборудование, также на форматы работы предприятия и работника.

Тимур Хакимов, руководитель сети корпоративных центров опережающей подготовки АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»: «Если мы говорим про внутреннюю подготовку, то это адресное развитие персонала. Смотрим, что конкретно не хватает: работника перевести на новый разряд, на новую должность или дотянуть до нового уровня производительности труда».

Кадровая политика также была одним из важных вопросов конференции.

Алексей Тымчиков, технический директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»: «Вот описание рабочего места, вот твой функционал. Давай производи! Но мы все с вами люди, мы не винтики. В этом плане нам нужно дополнительная степень свободы. Нам нужны развитие, творчество, дополнительные возможности, карьерный рост и т.д. Невозможно запереть человека в рамках организации».

Участники встречи задавали вопросы по привлечению кадров на предприятия и перспективах развития средне-специального образования. Чемпионат северных профессий продлится в нашем регионе до 14 августа.