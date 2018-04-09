Чемпионат Северной военной хоккейной лиги выявил самых лучших

Игры Первого Чемпионата Северной военной хоккейной лиги этого года все сыграны. Последний бой между командами «Авианосец» и «Арктика» прошёл на стадионе флотской столицы. В церемонии награждения спортсменов приняли участие и приглашённые знаменитости – олимпийский чемпион Александр Мальцев и генеральный директор хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сафронов.

Апрель для игры в хоккей на открытых стадионах в нашем регионе, несмотря на довольно низкую температуру, не самое удачное время. По словам хоккеистов, лед под коньками от перепадов температур становится рыхлым. Но, несмотря на такое состояние покрытия ледовых площадок, последнее сражение команд Северной военной хоккейной лиги проходило в упорной борьбе. На стадионе Североморска сошлись сборные «Авианосец» и «Арктика». Причём игроки авианесущего крейсера, которые даже тренируются на небольшом корте рядом с кораблем, с самого начала начали сдавать «сухопутным» соперникам из Алакуртти, пропуская шайбу за шайбой.

Несмотря на поддержку зрителей, а на трибунах за своих болел даже командир «Кузнецова» Сергей Артамонов, вырваться вперед у моряков не получилось. В итоге уверенную победу со счётом 4:9 одержала «Арктика», став лучшей в одном из второстепенных дивизионов.

Награждать хоккеистов в Североморск приехали почётные гости: олимпийский чемпион Александр Мальцев и генеральный директор клуба «Динамо» Андрей Сафронов. Также из Москвы в Заполярье знаменитости привезли точную копию главного трофея Континентальной хоккейной лиги – Кубка Гагарина.

- Практически четыре месяца проходили игры. Я думаю, что, следующий чемпионат будет не хуже, - выразил надежду Николай Евменов, командующий Северным флотом. - Плюс к этому чемпионату, у нас проходили и блиц-турниры, и товарищеские встречи. Но хоккей то не заканчивается с закрытием турнира. Наоборот, только продолжается, это подстёгивает к достижению следующих успехов.

Абсолютным чемпионом лиги по праву стала сильнейшая команда «Альбатрос», представляющая Кольскую флотилию. Её игрокам достался переходящий Кубок командующего Северным флотом, а капитан сборной Вячеслав Запевалов был признан лучшим снайпером состязаний и получил специальный приз.

В чемпионате Северной военной хоккейной лиги принимали участие двадцать команд. Они были поделены на три дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков. С января на различных площадках в гарнизонах Северного флота провели свыше 70 матчей.