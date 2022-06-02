Чемпионат Управления Росгвардии по служебному биатлону состоялся в Мурманске

На полигоне участникам необходимо было пробежать дистанцию в 3 км по пересеченной местности, затем отстреляться из пистолета Макарова по неподвижным мишеням из положения стоя.

На полигоне участникам необходимо было пробежать дистанцию в 3 км по пересеченной местности, затем отстреляться из пистолета Макарова по неподвижным мишеням из положения стоя.

Первенство одержали бойцы отряда «Медведь».

Соревнования проводятся с целью с целью совершенствования физической подготовки и навыков обращения с оружием у сотрудников.