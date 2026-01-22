Чемпионат Военно-морского флота России по регби на снегу провели в Мурманске

Он был посвящён памяти кавалера двух орденов мужества гвардии Юрия Бушковского.

Чемпионат по регби на снегу сегодня стартовал в рамках Спартакиады Военно-морского флота. Эти соревнования открыли череду больших спортивных баталий в Мурманской области.

Напутственные слова участникам произнесла министр спорта региона Светлана Наумова.

Насколько бы удивительным не казалось, но этот английский вид спорта, активно развивается в Мурманской области. И его популяризация происходит благодаря представителям Северного флота. 409 команд уже существует в воинских частях. И спортсмены показывают отличные результаты на соревнованиях различного уровня.

Всего соревнования в рамках спартакиады ВМФ включают в себя 20 видов спорта. 8 из них общеразвивающие, в которые входит и регби, а также 12, являющиеся военно-прикладными.